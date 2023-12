2024 verspricht Durchbrüche bei KI, Supercomputern

Startschuss für Exascale-Supercomputer

An den Start gehen 2024 auch mehrere neue Supercomputer. So soll in Deutschland Anfang des Jahres der Computer „Jupiter“ angeschaltet werden. Dieses Gerät könne eine Trillion (also eine Milliarde Milliarden) Berechnungen pro Sekunde durchführen. In den USA sollen 2024 ebenfalls sogenannte Exascale-Computer starten. Und auch in der Schweiz soll im Frühling 2024 ein neuer Supercomputer fertig werden. Der Computer „Alps“ soll nach Angaben des Nationalen Hochleistungsrechenzentrum der Schweiz (CSCS) zu den schnellsten weltweit gehören.