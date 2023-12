Detroit beendet Rekord-Pleitenserie gegen Pöltl

Die nach Spielertransfers ersatzgeschwächten Toronto Raptors haben am Samstag eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Die Kanadier mit Jakob Pöltl mussten sich bei den Detroit Pistons 127:129 geschlagen geben. Die Franchise aus Michigan hatte zuvor 28 Partien in Folge verloren und damit einen Negativrekord in der Liga eingestellt.