„Seid vernünftig!“ Pep warnt Stars vor Kriminellen

Die Nuss knacken

Am Samstag lief Grealish für den Gewinner der Klub-WM auf, siegte mit Manchester City gegen Sheffield United problemlos 2:0. Damit zogen die „Citizens“ punktemäßig mit Arsenal gleich, das am Sonntag im London-Derby zu Fulham muss. Trainer Mikel Arteta fordert von seinen Spielern eine Reaktion auf die 0:2-Heimniederlage gegen West Ham am Mittwoch. „Wir spielen gut, aber unsere Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig. Da müssen wir besser werden.“