Biden sendet verzweifelte Worte an US-Republikaner

Die Lieferumfänge reichen der Ukriane allerdings längst nicht aus, um sich effektiv verteidigen zu können. Zum Vergleich: Am Freitag in der Früh hatte Russland nach ukrainischen Angaben mehr als 150 Raketen und Drohnen abgefeuert. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die freie Welt zusammenhält und wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um der Ukraine das zu verschaffen, was sie zum Sieg braucht“, sagte Shapps.