Argentinien: Generalstreik gegen Präsident Milei

Land „Schocktherapie“ in Aussicht gestellt

Milei hatte dem hoch verschuldeten südamerikanischen Land bei seinem Amtsantritt am 10. Dezember eine „Schocktherapie“ in Aussicht gestellt. Als erstes brachte der ultraliberale Rechtspopulist ein Dekret auf den Weg, mit dem er 350 bestehende Gesetze ändern oder abschaffen will, etwa im Miet- und Arbeitsrecht. Um die Staatsausgaben zu senken, sollen zudem 7000 Jobs im öffentlichen Dienst gestrichen werden.