Javier Milei als Präsident Argentiniens angelobt

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise ist der ultraliberale Ökonom Javier Milei am Sonntag vor dem Parlament in Buenos Aires als argentinischer Präsident vereidigt worden. In seiner Antrittsrede stimmte der 53-Jährige die Bevölkerung auf eine wirtschaftliche Rosskur ein. Es gebe keine Alternative zu einer finanzpolitischen Schocktherapie, so Milei.