Kärntner Aktivistin öffnet Türen für Diversität

Viele Begriffe der Politischen Korrektheit kommen aus dem Englischen, da sie internationale Bedeutung haben und in Übersetzungen oft nicht funktionieren.

People of Color bzw. Person of Color/PoC: ist eine selbst gewählte Bezeichnung von verschiedensten Menschen, die sich als nicht-weiß definieren.

BIPoC (Black, Indigenous, and People of Color): ist ein Begriff, der sich auf Schwarze, Indigene und People of Color bezieht. Mit dem Begriff sollen explizit Schwarze und indigene Identitäten sichtbar gemacht werden, um Antischwarzem Rassismus und der Unsichtbarkeit indigener Gemeinschaften entgegenzuwirken.