„Bild“ poltert: „Ösis sperren Schanzen für Frauen“

Auch in dieser Saison heißt es allerdings: Bitte warten! Zwar finden in Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember) und in Oberstdorf (1. Jänner) zwei Bewerbe für die Damen statt, die unter dem Namen „Two Nights Tour“ firmieren, doch in Innsbruck und Bischofshofen stürzen sich Anfang Jänner nur die Herren vom Bakken.