FIFA droht Brasilien mit sofortiger Suspendierung

Die FIFA und der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL wollen am 8. Jänner in Brasilien eine Kommission bilden, die sich mit der Krise beschäftigen soll. „Bis zur Durchführung einer solchen Mission darf keine Entscheidung getroffen werden, die sich auf die CBF auswirkt, einschließlich etwaiger Wahlen oder Wahlaufrufe“, hieß es in dem Schreiben.