Schlussviertel kostete Toronto den Sieg gegen Utah

Ein 21:41 im Schlussviertel hat die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den möglichen Sieg gegen Utah Jazz gekostet. Am Ende hieß es 119:126 aus der Sicht der Kanadier, die zum dritten Mal in Folge als Verlierer von Parkett gingen. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit zwei Punkten, vier Rebounds, drei Assists und zwei Blocks in 20:54 Einsatzminuten.