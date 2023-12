Wien: Männliche Brandleiche in Keller entdeckt

Vermutlich Obdachloser

Derzeit geht die Polizei bei der Leiche von einem Obdachlosen aus, der in dem Keller übernachtet hatte. Brandauslöser soll eine offene Flamme bzw. glühende Teilchen gewesen sein, die in weiterer Folge eine unmittelbar in der Nähe befindliche Wasserleitung beschädigte.