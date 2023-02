Drittel der Auslands-Geldströme fließt über RBI

Niemand anders „so tief eingebettet“

Das Unternehmen steckt jedenfalls in einem Dilemma, die RBI erzielt einen beträchtlichen Teil seiner Gewinne in Russland und Weißrussland. „Keine andere westliche Bank ist so tief in das russische Finanzsystem eingebettet“, erklärte Marcus How, der Leiter der Forschungsabteilung der Wiener Risikoberatung VE Insight.