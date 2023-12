Das Hotel weiß, was Singles zu Weihnachten wollen

Nach dem Galadinner entweder in die Mette oder Disco

Was darf man sich unter dem Single-Weihnachten im Aviva vorstellen? Gemeinsam wird am 24. Dezember der Baum aufgestellt und geschmückt, um 14 Uhr begibt sich Grünbart mit den Gästen auf eine Wanderung, davor gibt’s Bratwürstel, hinterher Kekse und Glühmost. Es folgen Gstanzlsingen und Krippenspiel, ehe um 18.30 Uhr das Weihnachtsgaladinner beginnt. Und hinterher? „Die einen gehen in die Christmette, die anderen in die Disco im Haus, andere bleiben in der Lounge oder gehen auf’s Zimmer.“