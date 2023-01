Vor Hotel-Umbau kommt Ausstattung unter den Hammer

Versteigerung am Dienstag, Abholung am Donnerstag

Eine Versteigerung von Möbeln und Co. soll dabei helfen. Auf der Online-Plattform aurena.at wird die Ausstattung des Wellness-Betriebs in 741 Posten angeboten. „Dazu gehören mehr als 250 Betten und fast 100 Relax-Liegen“, so Lehner. Auch Fitness-Geräte, Lampen, Pflanzen und Vorhänge kommen am Dienstag unter den Hammer. Donnerstag müssen dann die ersteigerten Stücke abgeholt werden.