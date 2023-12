Nach Covid-Infektion sogar Zähneputzen anstrengend

Spitalsaufnahmen steigen

Auch aus den jüngsten Infektionswellen landeten bereits Jugendliche mit Long Covid auf Reha in Rohrbach. In Spitälern macht sich das Virus ebenso wieder verstärkt bemerkbar: In der Kalenderwoche 47 Ende November wurden 200 Patienten mit Covid stationär in Oberösterreichs Krankenhäusern aufgenommen, drei davon auf Intensivstationen. In der Kalenderwoche 28 im Juli waren es nur fünf Aufnahmen mit Covid gewesen (siehe Grafik unten).