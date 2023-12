Titelfavorit van Gerwen feiert klaren Auftaktsieg

Der Niederländer Michael van Gerwen ist mit einem eindeutigen Auftaktsieg in die Darts-WM gestartet. Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, besiegte am Dienstag den Iren Keane Barry mit 3:0 und steht in der dritten Runde. „Natürlich kann ich noch viel besser spielen, aber das war gerade mal das erste Spiel“, sagte van Gerwen.