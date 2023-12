DFB-Team: Nagelsmann deutet einige Änderungen an

So könnte etwa Joshua Kimmich nun doch noch aus dem defensiven Mittelfeld zurück nach rechts hinten rutschen. „Das habe ich nie ausgeschlossen. Josh hat das schon in großen Spielen gespielt und kann diese Position besetzen, wenn er auch im Ballbesitz dort spielt und nicht nur beim Verteidigen. Durch eine kleine Anpassung ist auch Josh ein Kandidat auf dieser Position“, sagte Nagelsmann am Samstagabend im „Sportstudio“ des ZDF. Darüber habe er auch bereits mit dem Bayern-München-Profi gesprochen.