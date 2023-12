Aufholjagd von ÖSV-Dame: „Könnte Weltbeste werden“

Hirner überraschte am Samstag beim Weltcup in Ramsau/Dachstein mit Rang drei. Zwar hatte sie in der vergangenen Saison drei Podestplätze zu verzeichnen, ihr nunmehriger Satz von Sprungrang zwölf auf das Stockerl ist aber beachtlich. Schon am Vortag war sie von Position elf auf fünf gelaufen.