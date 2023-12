Ski-Aufreger: „… dann hätte Odermatt gewonnen“

„Kindergarten-Lauf“

Deutliche Worte gibt’s auch von Odermatt-Teamkollege Justin Murisier „Marco hat drei Viertel der Strecke in der Hocke zurückgelegt. Nach dem Rennen haben wir zueinander gesagt, dass dieser Lauf ein Kindergarten war“, wird der Schweizer vom „Blick“ zitiert. Am Samstag (11.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht der Abfahrtsklassiker in Gröden über die Bühne.