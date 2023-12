Janine Flock rast am Podest in Igls vorbei

Janine Flock hat den Skeleton-Heimweltcup am Freitag in Innsbruck/Igls auf Rang vier beendet. Die Tirolerin verfehlte einen Podestplatz nur um eine Hundertstel und lag am Ende 0,21 Sekunden hinter der niederländischen Siegerin Kimberley Bos, die sich vor der Italienerin Valentina Margaglio (+0,17) und der Britin Tabitha Stoecker (+0.20) durchsetzte.