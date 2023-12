„Offenheit von Celtic fühlt sich richtig gut an“

„Es stand jede Tür offen“

... mit dem die Admira seit Sommer dank des Netzwerks von Präsident Christian Tschida eine Kooperation pflegt, die auch vonseiten der Schotten gelebt wird. „Es war schon beeindruckend, wie wir in der Celtic-Familie aufgenommen wurden“, schildert Fellner, der 1997 als Spieler von Falkirk im schottischen Cupfinale stand, seither als Insider in Sachen „Highlander-Fußball“ gilt. Die Gespräche mit Celtics Chefcoach Brendan Rodgers waren genauso intensiv wie mit den Trainern der Akademie oder zweiten Mannschaft. „Es stand jede Tür offen - wir konnten uns in allen Bereichen ein Bild machen“, so Fellner. Imponierend sei die Siegermentalität, die allen im Klub von klein auf eingetrichtert wird. „Alle im Verein glauben an Celtic - und Celtic glaubt an sie.“