Thiem: „Jetzt beginnt das Tennis natürlich voll!“

Nun schlägt sich Thiem im Zuge eines 18-tägigen Aufenthalts in Dubai mit Topleuten wie Andy Murray, Andrej Rublew, Grigor Dimitrow oder Karen Chatschanow ein. „Jetzt in Dubai beginnt das Tennis natürlich voll“, sagte der 30-jährige Ex-Weltranglisten-Dritte (aktuell 98.). Der frühere Start schon in Österreich habe ihm diesbezüglich geholfen. So sei es in Dubai kein „Kaltstart“ gewesen.