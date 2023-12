Auch heuer platzt Traum vom weißen Weihnachtsfest

Besondere Rekorde im Jahr 1969

Wo noch häufig viel Schnee lag, war in den 60er Jahren. In Klagenfurt war es damals sogar jedes Jahr weiß. Vor allem die Rekorde aus dem Jahr 1969 im Norden und Osten haben bis heute Bestand: Damals gab es in Linz 24, in Wien 30 cm, in Eisenstadt 39 cm und in St. Pölten sogar 50 cm der weißen Pracht.