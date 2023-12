Die Deutsche weiß, wie’s geht. Während ihrer Zeit bei RB Leipzig hatte Carina mit schweren Depressionen zu kämpfen, musste deswegen über ein Jahr pausieren. Ehe die Ex-Bayern-Spielerin den Weg an die Öffentlichkeit nahm - den Kampf gegen ihre „Dämonen“ gewann. „Wollte Zeichen setzen“„Ich wollte ein Zeichen setzen, habe damit hohe Wellen geschlagen.“ Oder besser gesagt: Für viele eine Lanze gebrochen. „Niemand ist mit der Krankheit alleine, jeder darf sich professionelle Hilfe suchen. Mir hat das viel Last von den Schultern genommen“, so die Torfrau, die nicht nur im Kasten steht, sondern auch was am Kasten hat. Schlüter studiert nämlich in Krems Medizin. „Ein Spagat, der stressig ist, aber auch Spaß macht.“ Vielleicht ja auch ihren Kommilitonen, die den „Wölfinnen“ heute in der NV-Arena die Damen drücken. Unterstützung kann der SKN jedenfalls gebrauchen.