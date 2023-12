„Nur von ganz oben ist man Gröden-Sieger“

Nun gibt’s im Grödnertal den nächsten Anlauf. Mit einem Pausetag. Nach dem Training am Dienstag ist der Wetterbericht für Mittwoch übel, man erwartet Regen und Schnee. „Hauptsache es finden Rennen statt“, knurrt Vincent Kriechmayr - und schluckt das „endlich“ runter. Drei Wettkämpfe stehen auf dem Programm, beginnend mit einer verkürzten Abfahrt am Donnerstag. Die, die „Vinc“ im Vorjahr für sich entscheiden und so sein Saslong-Trauma bezwingen konnte. „Naja“, schränkt der Oberösterreicher ein, „Gröden-Sieger darf sich nur nennen, wer von ganz oben gewonnen hat. Wie Lauberhorn und Kitzbühel. Von oben ist es eine besondere Herausforderung für uns Abfahrer. Nur die zählt.“