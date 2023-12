FC Bayern: Droht gleich vier Spielern das Aus?

Suche nach Abwehrchef

Auch in der Defensive ist man beim FC Bayern München, der am Dienstag zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase Manchester United mit 1:0 besiegen konnte, auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef. Im Sommer könnte sich also einiges tun, dann ist auch Sportdirektor Christoph Freund gefragt.