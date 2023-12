Freund: „Am Ende sind sie alle Fußballer“

Als der FC Bayern rief, konnte selbst er nicht widerstehen. 17 Jahre arbeitete Christoph Freund für Serienmeister Salzburg, im Herbst heuerte der 46-Jährige in München an. Die „Krone“ besuchte den Sportdirektor dort, wo das Herz des Weltklubs schlägt - an der legendären Säbener Straße. Dabei nahm sich der Salzburger ausführlich Zeit, um über die Bayern, die Bullen und Österreichs Nationalteam zu plaudern.