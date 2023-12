Wenig Effizienz bei Kampf gegen Jugendkriminalität

Schnelle Reaktion gefordert

Man erwarte deshalb vom zuständigen Landesrat Michael Lindner von der SPÖ eine schnelle Reaktion, um die „offenkundige Ineffizienz und Betreuungslücken“ schnell zu schließen. „Dass das Bild der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich so deutlich vom Bild in anderen Bundesländern abweicht, macht uns schon mehr als hellhörig“, so Hiegelsberger.