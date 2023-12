Felix Auböck bei Kurzbahn-EM im 800-m-Finale

„Jeder weiß, was ich mir wünsche“

„Ich bin sehr glücklich darüber, es war ein guter 800-m-Vorlauf“, sagte Auböck. „Ich habe versucht, das Tempo von vorne zu machen und auf der sicheren Seite zu sein, nicht am Ende in einen Schlusssprint zu geraten. Das ist voll aufgegangen.“ Für den Medaillenkampf habe er noch Reserven. „Jeder weiß, was ich mir wünsche und mir erhoffe“, sprach der 26-Jährige das Medaillenziel an. Der Salzburger Luca Karl belegte in 8:00,68 Min. Platz 20.