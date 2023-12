Linz deklassiert Caps in ICE 8:1 - Fehervar Leader

Villacher müssen in Vorarlberg stets einem Rückstand nachlaufen

Für Asiago gab es auch kein Erfolgserlebnis, da Anze Kuralt im Fehervar-Dress mit einem Triplepack glänzte. Für den KAC trafen in der ausverkauften Heidi-Horten-Arena fünf verschiedene Torschützen. Für den zweiten Kärntner Klub blieb ein Sieg aus. Die Villacher mussten in Vorarlberg stets einem Rückstand nachlaufen. Felix Maxa (21./SH) und Anthony Luciani (25.) konnten einen Doppelpack von Pioneers-Akteur Steven Owre (4./PP, 23./PP) immerhin jeweils wettmachen. Während die Kärntner in der Folge große Chancen auf das 3:2 ausließen, machten die Gastgeber ihre Sache im Schlussabschnitt besser. Da avancierte Bobbo Petersson (45.) zum Matchwinner. Damit behielten die Vorarlberger auch im zweiten Heimduell mit dem VSV die Oberhand.