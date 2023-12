ÖSV-Biathleten bei Heim-Sprint weit abgeschlagen

Eine längere Auszeit für eine etwaige Operation könne er sich nicht erlauben. „Ich habe nicht die Zeit, dass ich sechs Woche pausiere. Ich werde am Sonntag 32, und ich sehe es so, ich muss so lange durchbeißen wie es geht“, sagte Komatz. Sein Antreten in der Verfolgung ließ er vorerst noch offen, an der Staffel wolle er jedenfalls teilnehmen.