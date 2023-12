Eder und Preuß nächste Ausfälle in Hochfilzen

Der Salzburger Simon Eder und die deutsche Weltcupführende Franziska Preuß sind die nächsten krankheitsbedingten Ausfälle beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Eder muss wegen Halsschmerzen auf den Sprint am (heutigen) Freitag verzichten, er ist damit auch in der Verfolgung am Samstag nicht dabei. Laut ÖSV-Angaben besteht aber noch die Hoffnung auf sein Antreten in der Staffel am Sonntag.