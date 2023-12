„Für Athleten gefährlich!“ Auch Odermatt-Bedenken

Zermatt und Beaver Creek fielen dem Wetter komplett zum Opfer, in Sölden wurde nach Durchgang eins abgebrochen. Lediglich in Gurgl konnte gefahren (und durch den österreichischen Dreifachsieg gefeiert) werden. Eine der beiden Zermatt-Abfahrten wird in Gröden nachgetragen, noch unklar ist, ob die restlichen vier (!) ausstehenden Abfahrten nachgeholt werden. Zumal der Weltcup-Kalender dicht gedrängt ist. Als potenzielle Abnehmer gelten Wengen und Kvitfjell.