Wieso sich Heizen niemals rentieren wird

Fast könnte man zu dieser Einsicht kommen, wenn man sich einschlägige Beiträge in sozialen Medien anschaut. Die Wärmepumpe wird von verschiedenen Seiten schlecht geredet. In dreißig Jahren, heißt es da, wird man sie alle wieder rausreißen. Dafür werden Infrarotheizungen empfohlen, kombiniert mit eigener Fotovoltaikanlage - die könnte in der Übergangszeit das Haus heizen, im Hochwinter muss man den Strom halt zukaufen …