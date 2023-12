Diese KV-Abschlüsse liegen bei knapp zehn Prozent

Angebot für Handelsarbeiter fehlt noch

Am Donnerstag soll es nach mehreren Runden in der zweitgrößten Gruppe, den etwa 430.000 Beschäftigten im Handel, eine Einigung geben. Andernfalls werden die Warnstreiks fortgesetzt. Zuletzt legten die Angestellten bei mehr als 300 Händlerinnen und Händlern in Österreich ihre Arbeit nieder. Die Arbeitgeberseite bietet derzeit ein Plus von sechs Prozent sowie eine einmalige Prämie von 1000 Euro. Die Gewerkschaft fordert hingegen eine Lohnerhöhung um 9,4 Prozent und einen Fixbetrag von 15 Euro monatlich.