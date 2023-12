Nur 116 Euro fürs Kind: Sind wir schlechte Eltern?

100 britische Pfund pro Kind, also umgerechnet 116,60 Euro, legte TikTok-Nutzerin Samantha Mary als Budget für die Weihnachtsgeschenke fest. Dass sie damit einen Sturm der Entrüstung auslöste, dürfte die Engländerin nicht erwartet haben. Ihre Auswahl wurde von der Online-Community regelrecht in der Luft zerfetzt - das seien keine Geschenke, sondern eine „unentbehrliche Grundausstattung“. Samantha Mary hält dagegen: Es sei alles teurer geworden - und sie wünsche sich Kinder, die dankbar sind für das, was sie haben.