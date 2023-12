Land der Waffen: Österreicher horten 1,4 Millionen

Das Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreicher leidet aktuell unter Terror und Krieg - die Anzahl der Waffen in Privatbesitz steigt auch deshalb weiter an, mit teils bösen Folgen. 1,4 Millionen Gewehre, Pistolen & Co. sorgen auch bei Polizeikräften für erhöhte Alarmbereitschaft.