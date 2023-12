80. Double-Double von Jakob Pöltl zu wenig

Jakob Pöltl hat mit je zwölf Punkten und Rebounds sein 80. Double-Double in der National Basketball Association (NBA) erzielt, aber die Toronto Raptors müssen vorerst noch auf den zehnten Sieg im laufenden Spieljahr warten. Sie unterlagen am Freitag (Ortszeit) bei ihrem 20. Saisonauftritt den New York Knicks mit 106:119.