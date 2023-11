Aufpassen, Sturm! Der GAK hat stark aufgerüstet

Nicht nur als Fußball-Fan der „guten, alten Zeit“ kriegt man beim Anblick der Spielerliste für das vierte Benefiz-Hallenfußballturnier des Lions Club Graz am 27. Dezember im Raiffeisen Sportpark Herzklopfen. „Wir lassen all unsere Kontakte spielen, sind noch an einigen Hochkarätern dran“, versprechen die Organisatoren Andreas Cretnik und Oliver Wieser unisono.