Konferenz mit Real, Inter und Arsenal ab 21 Uhr

Den „Königlichen“ reicht ein Remis

In Pool C reicht Real Madrid schon ein Zähler im Heimspiel gegen den fünf Punkte zurückliegenden Verfolger Napoli, um Rang eins zu fixieren. Bei den „Königlichen“ dürfte David Alaba in die Startelf zurückkehren, nachdem er in der Liga beim 3:0-Sieg bei Cadiz nur Zuschauer war.