Klimawandel macht Böden viel weniger ertragreich

Bodenertrag sinkt um 19 Prozent

Denn gerade in Sachen Bodenschutz war Oberösterreich im Vorjahr mit einer täglich versiegelten Fläche von 4,5 Hektar der bundesweite Saulus. Dass diese Entwicklung die Ernährungssicherheit gefährde, sieht Hemetsberger anhand einer AGES-Studie belegt. Demnach werde in 30 Jahren der Ertrag der Böden in Österreich – bei einem globalen Temperaturanstieg bis 2050 um 3,5 Grad im Sommer und 2,5 Grad im Winter – gegenüber dem Zeitraum 1981 bis 2010 um durchschnittlich 19 Prozent sinken.