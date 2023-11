So wurde Täter 23 Jahre nach Raubserie gefasst

Ende 2000 beging eine Bande in und um Graz fünf brutale, bewaffnete Raubüberfälle auf Geldboten. Nun wurde der Anführer (57) an der Côte d‘Azur verhaftet. Nächste Woche soll der Prozess gegen den Slowaken stattfinden, der bereit wegen Raubes mehrere Jahre im Gefängnis war. Doch ob es so weit kommen wird, ist noch fraglich.