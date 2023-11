Olympia-Hoffnung: 7 Kilo in einer Woche abspecken

„Es war eine sehr gute Leistung, mit der bin ich zufrieden. Sieg hin, Niederlage her - am Ende des Tages zählt, wie ich performt habe und was es noch zu verbessern gibt. Nach unserer Prognose wäre ich nämlich nicht ausgeschieden, weil wir der Meinung sind, dass ich die erste und dritte Runde gewonnen habe. Leider haben das die Punkterichter nicht so gesehen. Die Sportpolitik war gegen uns. Und die Auslosung war auch nicht gerade die beste“, schwingt nach dem Aus gegen den Armenier Artur Shakhpazyan noch immer Enttäuschung mit.