Neue Behandlungen bei gefürchteter AMD

Neue Studien machen Hoffnung

Bei der kürzlichen Jahrestagung der europäischen Netzhaut-Experten in Amsterdam (NL) stellten Experten nun die Ergebnisse einer Studie mit dieser Behandlung an mehreren Zentren in den USA vor. „Auch diese Behandlung vermag das Fortschreiten einer trockenen Makuladegeneration nicht zu stoppen, allerdings gibt es wissenschaftliche Hinweise, dass sie in vereinzelten Fällen eine Sehverbesserung bewirkt“, so Prim. Bolz.