Sachwalter-Drama um Ex-Stürmer der Vienna (86)

Als Brasilo-Stürmer Antonio Paulo de Souza, Spitzname „Paulinho“, kurz vor Silvester 1962 zum First Vienna Football Club, Österreichs ältestem Fußballverein, auf die Wiener Hohe Warte kam, sah er zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. Er wollte sich, so heißt es, im ersten Spiel gegen Rapid auf der berühmten Pfarrwiese wegen der Kälte auswechseln lassen - schaffte dann jedoch vor 9000 Fans den Siegestreffer für die Blau-Gelben.