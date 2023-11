Ullrich: Doping-Geständnis zwischen den Zeilen

Noch kein explizites Geständnis

Für den Satz „Ich habe gedopt“ habe ihm in der Vergangenheit die Kraft gefehlt. Er kommt dem Sieger der Tour de France 1997 auch in dem „Stern“-Interview nicht über die Lippen. Ullrich redet über Doping ohne explizites Geständnis. Dieses könnte allerdings in der Amazon-Dokumentation „Jan Ullrich - Der Gejagte“ folgen, die am 28. November erscheint.