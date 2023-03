Wien baut Gewaltschutznetz für Frauen weiter aus

624 Frauen und 640 Kinder fanden 2022 in Frauenhäusern Schutz

Im Jahr 2022 fanden 624 Frauen und 640 Kinder in den (seit Dezember 2022) fünf Wiener Frauenhäusern Zuflucht und Schutz. Die Summe aller Aufenthaltstage sind 71.501 (Zahlen: Verein Wiener Frauenhäuser). Es gibt 54 Plätze in Übergangswohnungen. Ein AMS-Projekt soll gewaltbetroffenen Frauen zurück in die Selbstständigkeit helfen. Unter dem Motto: „Perspektive:Arbeit Empowerment für gewaltbetroffene Frauen“ sollen die Lebensumstände der Frauen verbessert werden - und der Verein Wiener Frauenhäuser und das AMS helfen ihnen, wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen - und damit zurück in die Selbstständigkeit zu finden.