Unbekannte Täter räumten Geschäft in Wörgl aus

Den Samstagabend nützten bislang unbekannte Einbrecher, um in ein Geschäft in Wörgl einzubrechen. Dort stahlen sie zwei Bargeldkassen aus dem Kassabereich. Trotz des Alarms und der sofort ausgerückten Polizei, konnten die Täter flüchten. Auch in Innsbruck waren Einbrecher am Werk.