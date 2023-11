Vanessa Herzog verpasst in Peking die Top-10 klar

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am Samstag beim Weltcup in Peking über 1.000 m in der A-Gruppe nur auf den 17. Rang gekommen. In 1:18,27 Min. lag sie 3,83 Sek. hinter der japanischen Siegerin Miho Takagi. Die Top Ten waren 1,52 Sek. entfernt.