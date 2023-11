Wiens „Häuser zum Leben“ ändern Zutrittsregeln

„Die haben ohnehin so viel zu tun“

Den Stein ins Rollen brachte Herr U. selbst, indem er sich an die „Krone“ wandte. Er verbringt jeden Tag der Woche von 14 bis 18 Uhr an der Seite seiner schwerkranken Frau im „Haus zum Leben“ in Döbling. Dass gerade er an Wochenenden zum Unterschied von hausfremden Personen das Personal herausläuten musste, um zu seiner Frau zu kommen, störte ihn auch wegen der Angestellten im Haus: „Die haben ohnehin so viel zu tun.“